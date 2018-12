L’Union européenne se détournerait du dollar

La Commission européenne a mis au point un grand nombre de mesures prévoyant l’augmentation de la part de l’euro au détriment du dollar dans les «sphères stratégiques», dont l’énergie et l’industrie aéronautique et ce dans le but de limiter la dominance du billet vert en tant que monnaie de réserve mondiale, informe mardi le journal Financial Times ayant pris connaissance du document qui sera soumis à l’examen des dirigeants de l’Union européenne lors du sommet prévu en décembre.

D’après les auteurs du projet, le renforcement du rôle international de l’euro s’impose pour consolider la souveraineté économique de la communauté face aux «récents défis» en matière de «gouvernance et commerce internationaux fondés sur des règles». Comme le notent les auteurs de l’article, il s’agit d’une référence à peine voilée à la «politique commerciale agressive» menée par l’administration Trump.

Compte tenu de la situation, les pays membres devraient garantir que les contrats conclus dans le cadre des accords énergétiques interétatiques soient en euros. À ce jour, plus de 80% des importations d’énergie par l’ Union européenne sont négociées et payée en dollars. Le journal souligne que ces démarches revêtent une importance particulière aux yeux de Bruxelles compte tenu des efforts déployés par les pays membres pour préserver l’accord nucléaire avec l’ Iran

La Commission européenne aspire donc à élargir l’utilisation globale de l’euro, ce qui traduit le poids politique économique et financier du bloc dans un monde multipolaire, souligne-t-on dans le projet de document, cité par le Financial Times.