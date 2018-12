Désormais, les droits de douane pour le blé russe au Maroc sont de... zéro!

Dans une interview accordée à Sputnik, l'ambassadeur russe à Rabat Valerian Shouvaev a annoncé un changement de la taxe sur les céréales importées au Maroc de Russie.

«Nos amis marocains ont déjà baissé la taxe sur les céréales à zéro pour nous […]. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que les exportations de céréales au Maroc sont l'une des principales exportations russes au Maroc. Cela nous donne davantage de possibilité d'augmenter le volume des livraisons et, en général, de développer nos échanges commerciaux», a souligné l'ambassadeur.

© Sputnik . Alexey Malgavko La Russie compterait créer le plus grand centre d’exportation de blé au Proche-Orient

En octobre, le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré aux journalistes que des échanges entre la Russie et le Maroc s'étaient élevés au cours de la première moitié de 2018 à 900 millions de dollars soit 20% de plus que la même période de l'année dernière. Quant aux principaux biens d'exportation russe, ce sont surtout des produits pétroliers, agroalimentaires, du charbon et des engrais. Les livraisons de produits agricoles russes au Maroc ont été multipliées par 2,5 pour atteindre 86,5 millions de dollars, principalement en raison de la croissance des exportations de blé et d'huiles végétales.