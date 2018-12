Top-10 des pays où vivent les ultra-riches (et la France y est)

Cette année, la richesse mondiale a augmenté de 14.000 milliards de dollars (12.380 milliards d'euros) atteignant le chiffre colossal de 317.000 milliards de dollars (280.300 milliards d'euros) au cours de la période allant jusqu'à fin octobre, selon le dernier rapport sur la richesse Global Wealth Report du Crédit Suisse.

Cette analyse précise notamment que le nombre total de personnes dont le patrimoine dépasse 50 millions de dollars a également augmenté de 4%, pour atteindre 149.890 personnes en 2018.

Voici le classement des dix premiers pays où vivent la plupart des ultra-riches du monde.

10. Australie

Le pays, baigné par les océans Indien et Pacifique, est la 13e économie mondiale, tandis que le PIB par habitant le classe au 6e rang mondial. L'Australie est généralement l'un des premiers pays dans les classements portant sur la qualité de la vie, les normes de santé et l'éducation. Compte tenu de son environnement climatique favorable, il n'est pas surprenant que l'Australie compte 2.910 super-riches.

9. Canada

Le pays a acquis la réputation d'être un endroit paisible, hautement développé, libre de tout trouble ethnique ainsi que de tout conflit interne. Le Canada est l'une des dix nations les plus actives sur le marché. Il est membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, ainsi que du G7. Le pays abrite 3.010 personnes possédant 50 millions de dollars et plus.

8. France

Pays nucléaire et spatial, la France est l'une des plus grandes économies du monde. Le pays au patrimoine culturel considérable a été influencé par des vagues d'immigration au cours de son histoire. La France abrite désormais 3.040 super-riches.

7. Italie

Bien que le troisième plus grand pays de la zone euro ait récemment sombré dans une crise politique et économique, il compte toujours 3.220 habitants dont la richesse dépasse 50 millions de dollars. Traditionnellement, les régions du pays varient considérablement du point de vue économique. Ainsi, le nord industriellement développé est généralement opposé à la récession du sud et aux régions centrales en stagnation.

6. Inde

Au cours des deux dernières décennies, la croissance économique de ce vaste pays d'Asie du Sud a atteint 5,5%. Cette augmentation fait de l'Inde l'une des économies les plus prospères au monde. Le pays, riche en professionnels anglophones, a récemment attiré de nombreuses multinationales. Les méga-riches en Inde sont au nombre de 3.400.

5. Japon

Connu pour son niveau de vie élevé, le Japon est la maison de 3.580 super-riches. L'économie du pays est principalement basée sur son secteur bancaire, les télécommunications, les secteurs de l'immobilier et des transports, le commerce de détail et le secteur de la construction. Pays doté d'une énorme capacité de production, le Japon est réputé pour ses constructeurs automobiles, ses producteurs d'électronique et d'acier, ses constructeurs de navires, ses fabricants de produits chimiques et ses industries alimentaires.

4. Royaume-Uni

Le secteur des services du pays est le principal moteur de son économie, représentant près de 75% de son PIB. Un secteur bancaire très développé et une réglementation relativement libérale font du Royaume-Uni, notamment de Londres, sa capitale, l'un des plus grands centres financiers au monde. Il n'est donc pas surprenant que le pays abrite 4.670 résidents très fortunés.

3. Allemagne

L'Allemagne se classe parmi les premiers pays les plus développés dans la plupart des domaines industriels et technologiques. La plus grande économie de l'UE soutient activement le bien-être social et un système universel de soins de santé, ainsi que la protection de l'environnement et la gratuité de l'enseignement supérieur. Le nombre de personnes fortunées vivant en Allemagne est estimé à 6.320.

2. Chine

L'économie chinoise n'a cessé de croître au cours des 30 dernières années. La Chine a développé avec succès son propre système éducatif. Le pays encourage l'importation de technologies lui permettant de développer des domaines en progrès tels que la production de logiciels, les nouvelles matières premières, les télécommunications, les biotechnologies et les services de santé. La Chine compte 16.510 super-riches.

1. États-Unis

Les États-Unis sont considérés comme la première économie mondiale. Bien que la population du pays ne représente que 4,3% de la population mondiale, elle possède près de 40% de la richesse globale. Le pays est en tête par son nombre de personnes super-riches car il en compte 70.540 personnes.