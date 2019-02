Warren Buffet perd 4 milliards de dollars en une journée en bourse

Warren Buffet, qui est le principal actionnaire du conglomérat Berkshire Hathaway avec 26% du capital, a perdu 4,3 milliards de dollars en une journée en bourse, fait savoir la chaîne américaine CNBC. L'Américain encaisse cette perte suite à une chute des actions du géant de l'agroalimentaire Kraft Heinz. Berkshire Hathaway détient plus de 325 millions d'actions de cette entreprise.

Les actions de Kraft Heinz ont perdu presque 20% en fin de journée en bourse ce jeudi 21 février. Ces résultats ont été annoncés sur fond de comptabilité négative sur laquelle la société a communiqué et de l'enquête de l'autorité américaine des marchés, la SEC.

Cette dépréciation pourrait également refléter un changement chez les consommateurs, qui se soucient de plus en plus des questions de santé et se tournent plus souvent vers des produits frais au détriment des aliments transformés, indique l'AFP.

Le groupe a par ailleurs signalé avoir reçu en octobre 2018 des demandes d'informations de l'autorité américaine des marchés, la SEC, qui a ouvert une enquête sur ses approvisionnements, «plus précisément ses pratiques comptables, ses procédures et contrôles internes liés à ses approvisionnements», fait savoir l'AFP. Kraft Heinz précise avoir de son côté démarré une enquête interne sur ses activités, à l'aide de conseillers extérieurs.

«Notre rentabilité est ressortie inférieure à nos prévisions en raison de l'inflation inattendue de certains coûts, combinée à des économies plus faibles qu'anticipé», a commenté le directeur général du groupe Bernardo Hees, cité dans le communiqué de résultats.

Au quatrième trimestre, à la suite de ces investigations, le groupe a enregistré une hausse de coûts des produits de 25 millions de dollars et estimé qu'ils n'étaient pas significatifs. Il précise mettre en place des améliorations de ses contrôles internes pour remédier à ces problèmes. Le groupe continue à coopérer pleinement avec la SEC et ne s'attend pas à ce que les suites de ces enquêtes aient un impact significatif sur la période actuelle ou tous comptes financiers déjà publiés.

Le groupe américain d'encas et produits transformés Kraft Heinz, l'un des plus célèbres aux États-Unis, a fait savoir jeudi soir dans ses résultats trimestriels qu'il avait enregistré une charge de dépréciation de 15,4 milliards de dollars sur deux de ses marques phares, Kraft et les produits carnés Oscar Mayer.