La Chine s’apprête à interdire le minage de bitcoins

Alors que la Chine domine le mining mondial et abrite l'un des plus importants fabricants d'équipement minier de cryptomonnaies au monde, ainsi que des exploitations de mining gigantesques, sa Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) considère ces activités comme faisant partie de celles qui devraient être progressivement supprimées car ne respectant pas les lois et réglementations en vigueur, étant dangereuses, gaspillant des ressources ou polluant l'environnement.

© Sputnik . Vladímir Astapkovich Le projet chinois de créer une cryptomonnaie suscite la polémique

«La NDRC a inscrit l'extraction de cryptomonnaies sur sa stop-liste parce qu'elle ne profite sans doute pas à la production et au développement publics. Ce type d'activité n'a tout simplement pas de sens. L'équipement minier consomme d'immenses quantités d'électricité», a indiqué à Sputnik Bian Yongzu, du centre des études financières de l'Université Renmin, en Chine.

Et de rappeler que la Banque centrale avait interdit toutes les transactions avec des bitcoins.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Le Bitcoin, la cryptomonnaie dont les avantages sont assortis à des menaces

«Pour la production et la vente de bitcoins, la part la plus importante du marché revenait auparavant à la Chine, et il va sans dire que cette interdiction affectera durement son industrie des cryptomonnaies. […] Ainsi, les perspectives du bitcoin n'y sont guère radieuses», a résumé l'expert.