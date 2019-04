Une pénurie de bons entrepôts pousse la Tchéquie à importer des pommes de terre

Le recours aux importations s'avère en règle générale nécessaire au printemps, quand la récolte de l'été précédent est épuisée, alors que le prix des pommes de terre importées est bien plus élevé au kilo, a indiqué à Sputnik Josef Kralicek, président de l'Association tchèque des producteurs de pommes de terre.

© Sputnik . Sergey Guneev Le Président biélorusse récolte 105 tonnes de pommes de terre en une journée (vidéo)

«Nous ne satisfaisons qu'à hauteur de 70% nos propres besoins en pommes de terre bien que la situation puisse varier d'une année à l'autre. Ainsi, la sécheresse de l'an passé a eu un fort impact sur la production de cet aliment de base de la cuisine tchèque, avec une récolte en baisse de 20% par rapport à la moyenne», a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter que la mauvaise récolte de 2018 ne concernait d'ailleurs pas que la République tchèque.

«D'autres grands producteurs européens de pommes de terre comme l'Allemagne voisine, ou la France et les Pays-Bas, n'en ont plus non plus de grosses réserves», a admis M.Kralicek, reconnaissant toutefois que la Tchéquie devait importer des pommes de terre chaque printemps.

Selon lui, cela est dû, entre autres, à une pénurie d'entrepôts bien équipés et bien gérés.

«Nous manquons notamment de locaux à air conditionné pour que les pommes de terre qui y sont stockées gardent leur qualité jusqu'à la nouvelle récolte. Par conséquent, nos producteurs de pommes de terre écoulent toute leur récolte en automne, et nous devons recourir à des importations au printemps», a expliqué le responsable.

Si les producteurs commencent dès aujourd'hui à planter, il faudra attendre début mai pour revoir des pommes de terre nouvelles et locales dans les magasins du pays. D'ici là, les consommateurs devront se satisfaire de tubercules importés.

Annuellement, les Tchèques consomment en moyenne 70 kilos de pommes de terre qui restent une des bases de leur alimentation. Néanmoins, d'après les statistiques, la surface totale de champs de pommes de terre dans le pays a décru de 35 % entre 1990 et 2000. Les spécialistes l'expliquent par la nécessité de gros investissements pour cette culture.