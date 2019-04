L’abus du dollar par les USA a couté des milliards à l’Europe, selon Lavrov

La politique de Washington porte atteinte à la fiabilité de la monnaie américaine, a déclaré ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères. Il a notamment rappelé les conséquences des sanctions anti-iraniennes sur les sociétés et les banques européennes.

Lors de la réunion du Conseil international pour la coopération et les investissements de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, Sergueï Lavrov s'est prononcé sur un possible effet de la politique des États-Unis sur le dollar.

«Nous observons l'abus direct du statut du dollar américain et, sur le long terme, cela aura des effets négatifs pour cette monnaie puisque tout le monde comprend qu'elle n'est pas fiable», a-t-il déclaré.

© AP Photo / Jan Bauer L'UE voudrait acheter les hydrocarbures en euros et pas en dollars

Selon lui, la politique de Washington entraîne des pertes de centaines de milliards de dollars sur les marchés internationaux.

«Les dégâts sont évalués à des centaines de milliards de dollars compte tenu des pertes subies par les sociétés et les banques françaises et allemandes pour leur coopération avec l'Iran et qui n'ont pas violé ni les règles internationales ni leurs lois nationales mais la législation des États-Unis», a-t-il ajouté.

Entre juin 2017 et juin 2018, la Banque de Russie a ainsi diminué la part des actifs américains dans ses réserves de change de 46,2% à 22,6%.

Le 31 mars, la Commission européenne a terminé de recueillir des avis d'experts et les positions des pays de l'UE concernant le passage du dollar à l'euro dans plusieurs domaines dont le commerce des hydrocarbures.