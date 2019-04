Poutine invite le business français au Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Lors de sa rencontre avec des chefs d'entreprise français le jeudi 18 avril au Kremlin, Vladimir Poutine les a invité à participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg qui se tiendra du 6 au 8 juin.

Le Président russe a tenu à rappeler que plus de 600 sociétés françaises ou sociétés à participation française travaillaient sur le marché russe, tout en indiquant que le volume des investissements français dépassait les 18 milliards de dollars dans l'économie locale.

«La coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie revêt une importance stratégique. Les sociétés pétrolières et gazières de Russie et de France participent à des projets communs phares tels que le Nord Stream, Yamal LNG; elles construisent ensemble le Nord Stream 2, Arctic LNG 2», a déclaré Vladimir Poutine lors de la rencontre.

Le chef du Kremlin a également souligné que toutes les conditions étaient réunies en Russie pour rendre confortable le travail des investisseurs étrangers.

«Nous accordons une attention constante à la suppression des barrières administratives afin d'assurer une fiscalisation optimale. Grâce à ces efforts, cette année la Russie a pu monter de quatre positions dans le classement de la Banque mondiale et s'est classée 31ème. Nous avons dépassé la France [32ème selon le classement Doing Business, ndlr.]. Et j'espère que le travail en Russie, en tout cas, n'est pas pire qu'en France», a-t-il conclu.

Vladimir Poutine a reçu сe jeudi 18 avril des hommes d'affaires français pour la troisième fois. Le Président reçoit des entrepreneurs français afin de rassurer et répondre aux questions que les principaux acteurs français peuvent se poser, notamment sur les difficultés qu'ils rencontrent en développant leurs entreprises en Russie. Devenue traditionnelle, cette entrevue a pour objectif de promouvoir et d'assurer des liens économiques entre les deux pays. 16 entreprises françaises, dont Total, Renault et Auchan ont participé à la rencontre.