Ministre syrien: «Les échanges entre la Syrie et la Crimée ne cessent de se multiplier»

L'année dernière, la délégation syrienne est venue pour la première fois au Forum économique international de Yalta, a rappelé à Sputnik le ministre syrien de l'Économie, Mohammad Samer al-Khalil, en marge des travaux de la 5e édition de ce rendez-vous économique international en Crimée.

© Photo. Press Service of the President of Syria Assad donne son feu vert à une coopération entre la Syrie et la Crimée

«À l'époque, un partenariat économique entre la Syrie et la Crimée a été établi. Nous avons lancé un processus de négociations et d'échange de vues. Les échanges entre la Syrie et la Crimée ont commencé à la charnière des années 2018 et 2019 et ne cessent de se multiplier depuis», s'est souvenu l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que beaucoup avait été fait lors de la visite en Syrie, en octobre dernier, du dirigeant de la République de Crimée Sergueï Aksionov qui avait rencontré le Président syrien Bachar el-Assad.

© Sputnik . Bassem Haddad Un bon départ pour une coopération tous azimuts entre la Syrie et la Crimée (photos)

«Lors de cette visite, plusieurs mémorandums ont été signés, notamment sur la fondation de la maison commerciale Syrie-Crimée. Il était aussi question de créer une compagnie de navigation conjointe pour faciliter le transport de marchandises et stimuler le commerce bilatéral», a détaillé le ministre.

© Sputnik . Taras Litvinenko La Syrie reconnaît la Crimée comme russe

En marge du forum, il a rencontré le dirigeant de l'Ossétie du Sud, dont la Syrie a reconnu l'indépendance le 29 mai 2018. L'année même, Damas a établi des relations diplomatiques avec cette république, ainsi qu'avec l'Abkhazie.

© Sputnik . Mikhail Alaeddine La Syrie et l'Ossétie du Sud établissent des relations diplomatiques

«L'Ossétie du Sud se prépare à ouvrir sa maison commerciale en Syrie. La partie syrienne a aussi commencé la préparation à l'ouverture de sa maison de commerce en Ossétie du Sud. D'autres questions ont également été abordées lors de cette rencontre. Les forums économiques de Yalta servent à promouvoir la coopération», a résumé Mohammad Samer al-Khalil.

Le 5e Forum économique international de Yalta «Monde. Russie. Crimée. Nouvelle réalité mondiale» se tient du 17 au 20 avril 2019. Plus de 3.000 participants issus de 100 pays différents sont venus assister à cet événement considéré comme l'un des plus importants forums économiques organisés en Russie. Les invités discutent du développement de la péninsule et de la Russie, de la lutte contre les sanctions et de la formation d'une nouvelle politique économique.