Le plus gros défaut de paiement de l’histoire de la Chine prophétisé par Bloomberg

La Chine risque de connaître le plus important défaut de paiement sur le marché obligataire de son histoire, constatent les analystes de l’agence financière Bloomberg.

© Sputnik . Alexandr Demyanchuk La croissance économique de la Chine est au plus bas depuis 28 ans

Selon leurs évaluations, au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, les entreprises chinoises ont fait défaut sur leurs obligations nationales pour un montant total de 39,2 milliards de yuans (5,2 milliards d’euros), ce qui est trois fois supérieur aux chiffres enregistrés à l’issue de la même période en 2018.

Dans le même temps, les rythmes de croissance de la dette sont actuellement trois fois plus rapides qu’en 2016, dont le premier semestre avait également été marqué par un risque élevé de défaut de paiement.

© AP Photo / Andy Wong La Chine élargira l’ouverture de son économie, notamment pour les investisseurs français

Les observateurs sont persuadés qu’en l’absence des mesures nécessaires de la part des autorités, la situation de 2016 se reproduira en Chine.

Ils notent cependant que Pékin tente d’y remédier en exerçant des pressions sur le secteur bancaire et en encourageant les institutions financières à étendre l’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises. Or, le système bancaire parallèle, sur lequel comptent les sociétés plus faibles, continue de se contracter sous la pression gouvernementale, soulignent les experts.