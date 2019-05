La hausse des droits de douane US entre en vigueur, la Chine promet de répliquer

La Chine a indiqué vendredi 10 mai qu'elle allait prendre des mesures de représailles, quelques minutes après l'entrée en vigueur aux États-Unis de nouveaux droits de douane punitifs sur certains produits chinois.

À minuit heure de Washington (04H01 GMT), l'administration américaine a officiellement porté de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'exportations chinoises vers les États-Unis. Parmi les importations concernées figurent des produits chimiques, des matériaux de construction, du mobilier et de l'électronique grand public.

«La Chine le regrette profondément, et n'aura d'autre choix que de prendre de nécessaires mesures de représailles», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un bref communiqué, cité par l'AFP, sans préciser les mesures en question.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Les USA durcissent encore leur actions visant la Chine

Dans un communiqué, le ministère dit également espérer que Washington et Pékin trouveront un compromis et régleront le contentieux par le biais de la coopération et de la consultation.

Cette hausse des droits de douane intervient au beau milieu de deux jours de négociations à Washington entre les délégations des deux puissances économiques.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, se sont rencontrés pendant une heure et demie jeudi à Washington. Ils sont convenus de reprendre leurs discussions vendredi matin heure de Washington, a annoncé un porte-parole de la Maison blanche.