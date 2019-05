Siemens en Russie: «En perspective, nous voulons approcher d’une localisation à 100%»

Les entreprises allemandes, dont Siemens Gas Turbine Technologies (Technologies des turbines à gaz Siemens), représentent l'une des plus grandes communautés d'affaires en Russie, et à l'approche du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se déroulera cette année du 6 au 8 juin, Sputnik a interrogé le PDG de cette filiale du groupe industriel allemand, Nico Petzold, sur les qualités requises pour réussir dans les affaires en Russie.

© Photo. Siemens Gas Turbine Technologies Nico Petzold, directeur général de Siemens Gas Turbine Technologies

«À mon avis, la persévérance et la foi dans le marché sont indispensables, les conditions économiques et politiques pouvant varier», a indiqué M.Petzold à Sputnik.

Et de ne pas cacher que le travail sur le marché russe n'était évidemment pas exempt de difficultés.

«Les difficultés sont avant tout dues aux sanctions. Cela concerne tout particulièrement le contrôle des exportations. Par ailleurs, les entreprises russes qui fournissent à Siemens des composants pour turbines à gaz ne possèdent pas encore des compétences pertinentes. Je le considère toutefois comme un objectif à réaliser», a raconté l'interlocuteur de l'agence.

© Sputnik . Ilya Pitalev Affaire des turbines Siemens: la Commission européenne perplexe

Et d'ajouter que Siemens investissait beaucoup dans la localisation en Russie de la production de turbines à gaz.

«On dirait même que Siemens a inventé la localisation. En 1853, Carl von Siemens avait ouvert son premier bureau à Saint-Pétersbourg, et c'est alors que notre groupe s'était mis à mettre énergiquement en pratique l'idée de la localisation», a indiqué le PDG.

Selon Siemens, le taux de localisation de la fabrication de ses turbines à gaz en Russie dépasse 60%.

«Du moment que la part des importations diminue, le taux de localisation augmente. Quand en 2015, nous avons ouvert notre usine à Saint-Pétersbourg, tous les composants pour turbines à gaz étaient importés, et nous ne réalisions à l'époque que l'assemblage définitif. […] À ce jour, le niveau de localisation à l'usine dépasse 62%. En perspective, nous voulons approcher d'une localisation à 100%», a expliqué M.Petzold.

À la demande de Sputnik, l'homme d'affaires a parlé plus en détail de l'usine de Saint-Pétersbourg.

© AP Photo / Matthias Schrader Nouvelles turbines en Crimée: Siemens ne dit ni oui ni non

«Notre usine est assez grande, sa superficie totalisant plus de 13.000 mètres carrés. Nous avons investi plus de 110 millions d'euros dans le bâtiment et l'équipement. C'est l'une des plus modernes usines de turbines à gaz dans le monde. En outre, nous avons encore investi près de 10 millions d'euros dans le centre de services qui a été ouvert l'année dernière. Il n'y a pas longtemps, l'un de nos clients a même dit que cette usine était une "partie de l'Allemagne en Russie"», a détaillé l'Allemand.

Il a souligné que Siemens voulait localiser ses technologies, tout en gardant le contrôle de celles-ci au cours de leur localisation.

«Je travaille depuis 26 ans chez Siemens. Sur cette période, j'ai été dans 14 pays, en changeant de pays tous les deux ans. Je me trouve en Russie depuis déjà plus de quatre ans et j'y suis toujours bien. […] La Russie est un bon pays pour travailler», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

Des milliers de participants russes et étrangers, dont des hommes d'affaires, des experts, des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, se donnent rendez-vous au Forum économique international de Saint-Pétersbourg pour discuter des questions clés de l'économie et de la politique. L'édition 2019 de cette grande messe économique se déroulera du 6 au 8 juin dans la ville sur la Neva.