La guerre commerciale entre les USA et la Chine laisse des traces partout dans le monde

Les experts de Bloomberg ont calculé les pertes globales pour l’économie mondiale causées par la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde: les États-Unis et la Chine. Selon leurs estimations, si les droits de douane augmentent à nouveau, le PIB mondial pourrait diminuer de 600 milliards de dollars.

Selon les économistes de l’agence Bloomberg, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est entrée dans une nouvelle phase dangereuse. Les droits de douane sont en hausse et ce sujet préoccupe partout dans le monde. Si la hausse des tarifs douaniers continue et couvre l’ensemble des transactions entre les États-Unis et la Chine, le PIB mondial pourrait connaître un déclin de 600 milliards de dollars en 2021.

A $600 billion bill: Counting the global cost of the U.S.-China trade war https://t.co/O6983iUEQP pic.twitter.com/zbeBT1Lmlb — Bloomberg Economics (@economics) 28 мая 2019 г.

Dans le même temps, selon les experts, même sans guerre commerciale, les économies des deux pays pourraient connaître un ralentissement dans deux ans de 0,2% pour les États-Unis et 0,5% pour la Chine. Selon les économistes, la croissance de la production mondiale va donc considérablement ralentir.

© AP Photo / Ng Han Guan Dans la guerre commerciale sino-américaine, «la catastrophe n’a toujours pas eu lieu»

En mai, les États-Unis ont porté à 25% leurs droits de douane sur les exportations chinoises pour 250 milliards de dollars. La Chine a, dans la foulée, relevé ses droits de douane sur certains produits américains de 5% à 25%.

Bloomberg estime qu’une solution pour éviter d’importants dégâts est encore possible. Les Présidents Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer lors du sommet du G20 le mois prochain. Mais, à ce stade, il semble plus probable que la guerre commerciale sera longue, désordonnée et coûteuse.