La Russie et l’UE créeront un groupe de travail pour passer aux règlements en roubles et en euros

Le premier vice-Président du gouvernement russe Anton Silouanov et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic se sont mis d’accord sur la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer des mesures pratiques pour passer aux règlements en roubles et en euros entre la Russie et l’Union européenne.

«Le premier vice-Président du gouvernement russe et ministre des Finances Anton Silouanov a eu une réunion de travail avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic. Au cours de la réunion, ils ont abordé les questions concernant la possibilité d’effectuer en roubles et en euros des règlements dans les échanges mutuels, y compris des échanges énergétiques. Les parties ont noté que le développement de l'utilisation des monnaies nationales était mutuellement avantageux, car il réduit les risques pour les entrepreneurs russes et européens», a déclaré Andreï Lavrov, porte-parole d’Anton Silouanov.

Il a ajouté qu’Anton Silouanov et Maros Sefcovic s’étaient mis d’accord sur la création d’un groupe de travail chargé d’«élaborer des mesures pratiques pour passer aux règlements en roubles et en euros».

Au cours de la réunion, Anton Silouanov a également déclaré que la Russie était intéressée par la participation du monde des affaires européen à la réalisation de projets nationaux russes et que Moscou ne voyait aucun obstacle qui pourrait empêcher les entrepreneurs européens de le faire.

M.Sefcovic a été informé sur des mesures prises par le gouvernement russe visant à améliorer le climat des investissements et à libéraliser les échanges en Russie.

Détails à suivre