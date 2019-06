«L'or pourrait devenir le seul gagnant de la guerre commerciale entre les USA et la Chine»

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a fait grimper les cours de l’or, et pour la première fois depuis des années, vendredi 21 juin, le métal jaune a coûté plus de 1.400 dollars l'once. Un analyste établi à Pékin a commenté la situation pour Sputnik.

Les cours de l’or ne cessent de monter, et son prix augmentera encore à moins qu'un nouvel accord commercial américano-chinois ne soit conclu entre Donald Trump et Xi Jinping lors du G20 les 28 et 29 juin, a estimé dans un entretien accordé à Sputnik l'analyste de la Télévision centrale de Chine (CCTV) Tom McGregor.

«La guerre commerciale avec les États-Unis incite la Chine à acheter de l’or en tant que valeur refuge. La frénésie d’achat d’or se poursuit en Chine depuis un sixième mois d’affilée. Il semble que la Chine réduise son exposition aux bons du Trésor américain, tout en augmentant ses réserves d’or, ce qui incite à supposer que Pékin doublerait son or dans une transition loin du dollar. Néanmoins, ce n'est pas le cas», a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Selon ce dernier, la Banque populaire de Chine (BPC) se prépare tout simplement à une nouvelle grande tempête dans l'économie mondiale, cherchant à utiliser l'or comme une haie servant d'abri contre le vent.

«L’or a tendance à monter en flèche lors d’un ralentissement économique mondial, quand des guerres éclatent ou une crise internationale déstabilise l’ordre mondial. […] L'or est un investissement refuge, et la Chine augmente ses réserves d'or de crainte que les relations avec les États-Unis ne se détériorent encore plus», a expliqué l’expert.

La guerre commerciale sino-américaine se poursuit depuis mars 2018, lorsque Donald Trump a annoncé l'introduction de droits de douane élevés sur l'acier et l'aluminium. Depuis lors, Washington et Pékin ont convenu d'une trêve commerciale qui a été rompue brusquement par les États-Unis le 10 mai, à l'issue des négociations, sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Le monde attend maintenant le sommet du G20 à Osaka, au Japon, en se demandant si les deux plus grandes économies se réuniront à la table des négociations.

«Entre-temps, l'or pourrait devenir le seul gagnant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le prix du métal précieux étant en hausse constante», a constaté l’interlocuteur de Sputnik.

Et de prévenir que si, en outre, les États-Unis se trouvaient entraînés dans un conflit direct avec l'Iran, ils verraient l'or s'élever encore plus haut, au-dessus de 2.000 dollars l'once.

M.McGregor estime toutefois que la flambée des prix du métal jaune pourrait être stoppée et même inversée «si Donald Trump et Xi Jinping se rencontraient lors du prochain sommet du G20 et avaient des discussions fructueuses».

Le 18 juin, le Financial Times a annoncé que les avoirs du Trésor américain en Chine avaient atteint leur plus bas niveau en deux ans. Les stocks d'obligations et de billets américains à Pékin ont diminué de 7,5 milliards de dollars en avril, ce qui porte le total des stocks chinois du Trésor américain à 1.100 milliards de dollars, en baisse de 90 milliards par rapport à août 2017. Quoi qu’il en soit, la Chine reste le principal détenteur non américain de la dette des États-Unis.

Lors de deux entretiens distincts avec Bloomberg et CNBC, l'investisseur milliardaire Paul Tudor Jones a estimé que la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt en 2019 en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui entraînerait l'affaiblissement du dollar américain et le renforcement de l’or.

Le 21 juin, le métal précieux a dépassé 1.400 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2013 et pourrait continuer à grimper.