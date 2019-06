L'UE et le Vietnam signent un accord de libre-échange

Signé ce dimanche à Hanoï, en présence de la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström et du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, l'accord de libre-échange prévoit la suppression de 99% des droits de douane entre l’Union européenne et le Vietnam.

«La Commission européenne et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam se félicitent de la signature de l'accord de libre-échange et de l'accord de protection des investissements dimanche 30 juin 2019 à Hanoï. […] Ces accords marquent une étape importante dans notre partenariat fort. Ils favoriseront le développement économique et renforceront les liens en matière de commerce et d'investissement entre le Vietnam et l'Union européenne, renforçant ainsi notre coopération et nos relations durables», indique un communiqué de presse de la Commission européenne.

Lorsque l'accord entrera en vigueur, l'UE lèvera 85% de ses droits de douane sur les produits vietnamiens, réduisant progressivement le reste au cours des sept prochaines années.

Pendant ce temps, le Vietnam lèvera 49% de ses droits d'importation sur les exportations de l'UE. Le reste sera éliminé au cours des 10 ans à venir.

Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de l'UE en Asie du Sud-Est, avec un chiffre d'affaires de 56 milliards de dollars pour l'an dernier.