Cette monnaie reconnue comme la plus sous-évaluée, selon l’indice Big Mac

Le rouble russe a été de nouveau classé comme la monnaie la plus sous-évaluée, selon l'indice Big Mac, cet outil informel employé pour comparer le pouvoir d'achat selon les pays et inventé par le magazine The Economist.

D’après l’étude de l'hebdomadaire britannique, la monnaie russe est sous-évaluée de 64,5% par rapport au dollar.

Le magazine, qui a inventé son outil informel pour comparer le pouvoir d'achat dans différents pays, indique que le prix du Big Mac atteint en Russie 130 roubles, soit un peu plus de deux dollars alors qu'aux États-Unis il faudrait débourser pour ce sandwich 5,74 dollars.

Ainsi, concluent les analystes, le taux juste de la monnaie russe devrait avoisiner les 22,65 roubles pour un dollar. Dans les faits, il s’élève à 63 roubles pour un billet vert.

Évoquant les monnaies d’autres pays, The Economist précise que la couronne suédoise, le dollar canadien, la couronne norvégienne et le shekel israélien bénéficient à ce jour des taux les plus justes par rapport au dollar.

L'Indice Big Mac a été inventé en 1986 et se fonde sur la théorie de la parité des pouvoirs d'achat. En d'autres termes, il se base sur le rapport entre des monnaies différentes et un certain lot de services et de denrées. Son nom fait référence au hamburger homonyme vendu dans le monde entier et partout il est composé des mêmes produits: viande, fromage, légumes, pain. Dans l'hypothèse d'une concurrence parfaite, le prix du Big Mac en dollars devrait être identique partout dans le monde. La confrontation des prix entre différents pays permet de comprendre la juste valeur des monnaies.