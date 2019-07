Cette devise nationale plus attractive que les lingots d’or?

Sur fond de tensions croissantes sur les marchés financiers et des risques qui y sont liés, les investisseurs en quête de valeurs refuges devraient prêter plus d’attention aux monnaies qu’à l’or, relate l’agence Bloomberg reprenant des experts de la banque d’investissements Goldman Sachs. Or, c’est le yen japonais qui mérite cette attention.

Du point de vue tactique, moins cher, le yen est plus avantageux que le métal jaune dont le prix ne cesse d’augmenter, estiment des analystes. En un an, le prix de l’or a augmenté de 11%, quant au prix du yen par rapport au dollar américain, il n’a cru que de 1,6%.

Or, si les États-Unis décident d’affaiblir le dollar, aussi bien le yen que l’or pourraient en tirer profit.

Or vs bons du trésor

La nécessité de trouver une sorte de refuge pour les investisseurs découle du contexte de tensions croissantes dans le commerce mondial et des risques associés. Les placements dans l’or attirent les investisseurs après que son prix a atteint son plus haut niveau depuis 2013. On voit dans ce métal précieux une alternative aux titres à faible rendement du gouvernement américain.

L’or et les bons du trésor américains ont des rendements négatifs ajustés à l’inflation (-0,2% contre -0,9%), mais l’or suscite plus d’optimiste que certains papiers. Toutefois, il ne faut pas omettre que le stockage même du métal jaune nécessite des frais.