WhatsApp et Instagram devront changer de nom

Bien que la firme de Mark Zuckerberg ait racheté Instagram et WhatsApp, en 2012 et en 2014 respectivement, de nombreux utilisateurs ignorent encore que les deux applications appartiennent à la même entreprise. Elles devront donc bientôt être rebaptisées «Instagram by (ou from) Facebook» et «WhatsApp by (ou from) Facebook» pour l’expliciter, relatent divers médias dont The Information.

«Nous voulons être plus clairs sur les produits et services de Facebook», a déclaré à Reuters un porte-parole de la société, confirmant cette information.

Pas d’inconvénients pour les utilisateurs

Le célèbre réseau social est depuis des mois soumis à une surveillance renforcée des autorités de réglementation américaines dont les soupçons vont d’une accusation de monopole à la protection de la confidentialité des internautes. La Federal Trade Commission, chargée de protéger les consommateurs et la concurrence, analyse les acquisitions de Facebook pour savoir à quel point elles ont servi à étouffer des concurrents potentiels et si elles ont contribué à limiter le choix des utilisateurs.

Sous la pression du régulateur national, Facebook devra désormais inscrire les nouveaux noms sur l’ensemble des supports de communication de la marque.

Rien ne devrait cependant perturber les habitudes des milliards d’utilisateurs de WhatsApp et d’Instagram, estiment des experts.