Pourquoi les compagnies aériennes retirent l'A380 de leurs flottes

La mise à la retraite de l'A380 s'accélère depuis l’annonce officielle par Airbus, en février, de l'arrêt de la production de ce modèle. C'est désormais au tour d’Emirates de lancer le processus de sortie de flotte de ses A380, alors que la compagnie possède le plus grand nombre d'A380 au monde avec 112 appareils, relate Tour Hebdo.

Emirates projette de réduire la quantité d'A380 en service à 90 ou 100 appareils maximum avant la mi-2020 et de retirer la totalité de ces aéronefs d'ici à 2030.

Air France, de son côté, a décidé en août de retirer du service actif ses dix A380 d'ici à 2022. Lufthansa, entend également se débarrasser de six de ses 14 appareils d'ici à 2023. Les mêmes intentions ont été formulées par Singapore Airlines et Qatar Airways.

L’appareil n’est plus rentable

Cette tendance accentuée a une explication simple, note le média: l'A380 n'est plus un appareil rentable. «Avec ses quatre réacteurs, l'A380 consomme 20 à 25% de carburant en plus par siège que les appareils long-courriers de nouvelle génération et émet plus de CO²», selon Air France. Qui plus est, les coûts de maintenance de l’appareil augmentent.

De nouveaux appareils qui arrivent sur le marché consomment moins de carburant. La nouvelle génération d'avions permet donc d’économiser le fioul et de réduire les émissions de CO², affirme Airbus sur sa page de présentation du nouveau A350.

L'A350 attire, par conséquent, de nouveaux acheteurs parmi lesquels Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, United Airlines, Cathay Pacific et Air China. Pour les compagnies françaises, Air Caraïbes a reçu son quatrième A350 en juillet et Air France a commandé 28 A350-900.

Le Boeing 777X de plus en plus populaire

La sortie imminente du Boeing 777X, «avec une consommation de carburant réduite de 12% et des coûts d’exploitation inférieurs de 10% par rapport à la concurrence», selon Boeing, suscite lui aussi un vif intérêt chez les compagnies aériennes. Près de 350 appareils ont déjà été commandés, notamment par Lufthansa, Etihad Airways, Qatar Airways, ANA et Cathay Pacific. Emirates en a même commandé 150.