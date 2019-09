Moscou renonce aux emprunts en dollars pour 2019 et 2020

La partie russe envisage d’arrêter d’emprunter en dollars en 2019 et 2020, et prévoit de le faire, si nécessaire, en euros ou en yuans, a fait savoir le ministre des Finances.

En 2019 et 2020, la Russie n’empruntera pas de dollars, a fait savoir ce vendredi 13 septembre le ministre des Finances Anton Silouanov.

«Nous allons emprunter en monnaies autres que le dollar. Pour le reste de l’année en cours, nous n’avons plus l’intention d’emprunter sur des marchés étrangers […]. Et l’année prochaine, on verra. Nous emprunterons peut-être non seulement en euros, mais aussi en yuans», a détaillé le ministre.

Moscou et Pékin œuvrent pour la dédollarisation

Plus tôt cette année, la partie russe avait émis des euroobligations pour un volume de plus de plus de 5,7 milliards d’euros.

Précédemment, les médias ont annoncé que Moscou et Pékin étudiaient diverses possibilités pour réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar. La Russie envisageait ainsi d’émettre pour la première fois des obligations en yuans.

À l’issue des négociations avec le Président chinois Xi Jinping tenues le 5 juin à Moscou, Vladimir Poutine a annoncé la signature de plusieurs accords ayant pour l’objectif de «développer l’utilisation du rouble et du yuan dans les échanges bilatéraux».