La Saxo Bank dévoile ses «prévisions chocs» pour 2020

Les analystes de la Saxo Bank soulignent que leurs «prévisions chocs» ne doivent pas être perçues comme une recommandation officielle, tout en suggérant aux investisseurs de ne pas se duper en sous-estimant la probabilité de tels événements.

Le pétrole en hausse

D'après les analystes, la Russie et les pays de l'Opep réagiront au ralentissement de la production du pétrole de schiste aux États-Unis et annonceront une nouvelle réduction de la production. Après quoi le prix du baril de Brent augmentera jusqu'à 90 dollars, ce qui est avant tout avantageux pour la Russie.

Moscou pourrait tirer également profit du développement de l'énergie verte, estiment les experts. L'attention particulière portée aux problèmes climatiques entraîne une hausse de la demande en matières premières «écologiques» nécessaires pour fabriquer des moyens de contrôle des émissions des moyens de transport. On notera la popularité du palladium utilisé dans les véhicules pour améliorer la qualité de l'air, dont la Russie fait partie des plus grands fournisseurs.

La taxe «l'Amérique avant tout»

Selon les experts, la politique protectionniste de l'administration Trump conduira à l'adoption de la taxe «l'Amérique avant tout» appelée à restructurer tout le système fiscal pour stimuler la production intérieure.

«En voyant le résultat des sondages qui lui prédisent une défaite cuisante aux élections, Trump perd patience et son administration, dans sa dernière tentative d'intercepter le thème protectionniste, avance la taxe «l'Amérique avant tout». Le système d'imposition des entreprises dans le pays sera entièrement restructuré au profit de la production nationale selon le prétendu principe de «commerce loyal et libre», écrivent les analystes de la Saxo Bank.

Selon ce scénario, la Maison-Blanche annulera toutes les taxes en vigueur et adoptera une TVA de 25% sur toutes les recettes brutes des compagnies américaines tirées de la production à l'étranger.

Trump perdra-t-il aux élections?

Les experts notent que la victoire du Président actuel en 2016 a été remportée grâce aux voix des électeurs blancs et âgés. A l'heure actuelle, la génération la plus nombreuse aux États-Unis est représentée par les «milléniaux», âgés entre 20 et 40 ans, qui sont plus libéraux que la partie la plus âgée de la génération Z.

La Hongrie sortirait de l'UE

Selon le directeur des investissements de Saxo Bank, Steen Jacobsen, les démocrates, soutenus par les jeunes, devraient remporter la victoire avec un écart de 20 millions de voix, et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren serait élue Présidente des États-Unis.

Les différends sur les valeurs pourraient conduire à une scission entre Bruxelles et Budapest. Ainsi, l'UE lancerait contre la Hongrie la procédure dans le cadre de l'article 7 du traité de l'Union, se référant aux restrictions de plus en plus sévères adoptées dans le pays contre la liberté et l'indépendance de la presse, de la justice et de la science, selon les prévisions.

Les autorités hongroises ne sont pas d'accord avec ces réclamations et insiste sur sa souveraineté, notamment le droit de se protéger contre la migration de masse. Le «divorce» est plus que plausible, estiment les analystes.

Un nouvel actif de réserve en Asie

Dans le contexte des menaces américaines de transformer le dollar en arme de guerre commerciale, un nouvel actif de réserve pourrait apparaître en Asie, appelé «droit de tirage asiatique» (ADR). Il deviendra la plus grande unité monétaire dans le monde et vaudra deux dollars américains.

Les analystes supposent que l'ADR deviendra le principal moyen de paiement dans la région Asie-Pacifique. Selon eux, seulement quelques mois après la création de cet actif, le dollar chutera de 20% par rapport à lui.