Le coronavirus chinois booste les cours de l’or

Le nouveau coronavirus chinois booste le cours de l’or. Le prix du métal précieux a atteint un nouveau record depuis six ans.

Cette envolée s’explique par la crainte engendrée par l’épidémie qui sévit en Chine et de son éventuel impact sur l’économie mondiale. Selon MarketWatch, les acheteurs craignent que l’épidémie n’atteigne rapidement d’autres pays.

Ainsi, les investisseurs se détournent des actifs risqués et privilégient désormais les valeurs refuges.

Le prix de l’once d’or a bondi à 1.582 dollars, soit un record depuis avril 2013.

Tous les métaux ne sont pas en hausse

Cependant, le magazine Forbes note que si l’or est en hausse, les métaux industriels ne suivent pas la même tendance.

Le cuivre, par exemple, a connu une baisse de 8,5% au cours des trois dernières séances de négociation, passant de 2,83 à 2,59 dollars la livre. Le nickel a été plus durement touché, en baisse de 9,9%, passant de 6,33 à 5,70 dollars la livre.

Il est également possible que certains spéculateurs se soient inspirés de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a tué plus de 800 personnes dans le monde en 2002 et 2003. «Il y a des leçons à tirer du SRAS, et le plus important est que les marchés financiers ont un moyen éprouvé de se remettre des chocs», note Forbes.

Ampleur de l’épidémie

Selon le dernier bilan en date publié par Pékin, l'épidémie de coronavirus a fait 106 morts et 2.753 cas ont été dénombrés sur le sol chinois. Les autorités sanitaires chinoises prennent des mesures dans l’espoir d’enrayer la propagation du virus, notamment via des restrictions de circulation et de sortie du territoire. Dix autres pays sont touchés, dont la France, l’Allemagne, l’Australie et les États-Unis, sans aucun décès pour l'instant.

Les marchés mondiaux ont vivement réagi à la propagation du virus. La plus forte baisse a été enregistrée à la bourse de Shanghai (la Shanghai Stock Exchange), où l’indice Shanghai Composite a chuté de 2,8%, d'après les données du marché au 27 janvier. L'indice européen Stoxx 600 a baissé de 1,83%, le japonais Nikkei 225 de 2,03%.