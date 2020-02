Des produits de la Turquie et du Maroc pourraient remplacer ceux de la Chine sur le marché russe

Les produits alimentaires importés en Russie en provenance de la Chine pourraient être remplacés par ceux de la Turquie et du Maroc dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, d’après le directeur de Rusprodsoyuz.

Afin de remplacer les importations de légumes et de fruits de mer en provenance de la Chine dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la Russie compte les remplacer par des produits alimentaires de la Turquie et du Maroc, selon le directeur de Rusprodsoyuz [Association russe des producteurs et fournisseurs de produits alimentaires, ndlr].

«Les légumes et les fruits de mer constituent la base des exportations alimentaires chinoises vers la Russie. [...] Actuellement, les volumes qui baissent peuvent facilement être remplacés par des approvisionnements d'autres pays, comme le Maroc et la Turquie», a déclaré Dmitriï Vostrikov.

Les prix des importations d’autres pays

D’après lui, plus de 453.000 tonnes de légumes ont été transportés depuis la Chine au cours des 11 premiers mois de 2019 pour un montant total de plus de 336 millions d’euros. En deuxième position arrive Israël d’où proviennent 139.000 tonnes pour une valeur de 123 millions d’euros, suivi par la Turquie avec plus de 136.000 tonnes pour 134 millions d’euros.

Concernant les prix, le directeur de l'association a tenu à préciser que leur évolution dépendait de l'équilibre entre l’offre et la demande.

«Il ne faut pas oublier non plus que le faible pouvoir d'achat de la population reste l’une des raisons principales qui restreint la hausse des prix», a-t-il ajouté.

Suite à l’épidémie du coronavirus qui se propage et a déjà sonné l'alarme dans le monde entier, de nombreux pays ont suspendu leurs importations en provenance de la Chine. L'épidémie a jusqu'à présent fait 564 morts et a touché presque 30.000 personnes.