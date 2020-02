Le bitcoin franchit la barre symbolique des 10.000 dollars pour la première fois depuis octobre

«Cryptomonnaie originelle», le bitcoin dépasse à nouveau les 10.000 dollars après trois mois et demi, notamment depuis le 26 octobre dernier, accusant une hausse de plus de 3%, est-il indiqué sur le site de référence CoinMarketCap.

La cryptomonnaie la plus populaire qu’est le bitcoin (BTC) s'échange actuellement contre un peu plus de 10.000 dollars, prix qui n’a pas été atteint depuis trois mois et demi, soit depuis fin octobre dernier. À la plus grande bourse de crypto, Binance, le bitcoin augmente de 3,28%, atteignant 10.132 dollars.

Qu’est-ce qui pousse le bitcoin à grimper?

«Commencé en janvier, l’envol du bitcoin pourrait être qualifié de "traditionnel", la fin du "bear market" ["marché des ours", marché à tendance baissière, ndlr] ayant été également observée en décembre de l’année dernière et en 2014. D’autre part, un nouveau facteur est entré en jeu, soit le soutien renouvelé des marchés financiers de la part des principales banques centrales sur fond de dégradation des perspectives de croissance économique aux États-Unis, en Europe et en Chine», a déclaré à Sputnik l'analyste indépendant Mansour Gousseïnov.

Et d’ajouter que l’épidémie de coronavirus en janvier avait augmenté la volatilité, mais son impact n’avait pas été long. Le spécialiste rappelle par ailleurs que ce n'est évidemment pas la première fois que le bitcoin se hisse vers ces sommets, ajoutant que l’envol du BTC pourrait être attribué aux incertitudes économiques actuelles dans le monde.

«Toujours est-il qu’aux yeux des investisseurs plus traditionnels et surtout institutionnels, les cryptomonnaies restent plutôt exotiques et ne sont pas considérées comme des actifs sûrs. […] On ne doit pas non plus négliger un élément tel que les cycles de marché: après six mois de chute libre du bitcoin [moins 50% par rapport au pic des 14.000 dollars, ndlr], la situation sur le marché a changé. J’espère que durant cette année, nous verrons encore de nouveaux records historiques du bitcoin», a résumé l’expert.