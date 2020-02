Le patron d’Amazon est désormais plus riche que le Maroc

Lundi 10 janvier, le patron d’Amazon, Jeff Bezos, est devenu plus riche que le Maroc, selon les dernières estimations d’un site spécialisé. Par ailleurs, la fortune combinée des dix hommes les plus fortunés du monde dépasse le PIB total des 85 pays les plus pauvres.

Avec une fortune de 125 milliards de dollars, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dépasse désormais le Maroc, dont le PIB s’élève à 119 milliards de dollars, selon le site financier Learn Bonds. En février 2020, l’homme est toujours le plus riche du monde, loin devant l’ex-PDG de Microsoft, Bill Gates, et ses 112 milliards de dollars.

Le top 5 est composé également du patron français de LVMH Bernard Arnault (108 milliards), de l’homme d’affaires américain Warren Buffett (90 milliards) ainsi que du créateur de la marque de vêtements Zara, Amancio Ortega (89 milliards).

Ces chiffres ont été repris dans les estimations de Forbes, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Après avoir bâti sa fortune grâce à Amazon, Jeff Bezos a acquis une majorité des parts du Washington Post et a également fondé une entreprise aérospatiale, Blue Origin. L’homme est désormais plus riche que 128 pays.

La fortune totale des dix hommes les plus fortunés du monde s’élève à 858 milliards de dollars, soit plus que les PIB cumulés des 85 pays les plus pauvres (813 milliards). Cette somme dépasse même certains PIB de pays plus aisés, comme l’Arabie saoudite (779 milliards), la Belgique (517 milliards) et l’Iran (458 milliards), note également le site.

Les milliardaires de plus en plus riches

D’après une enquête de Bloomberg, la fortune des 500 personnes les plus riches du monde a progressé de 25%, soit de 1.070 milliards d’euros, rien que durant l’année 2019. Le 30 janvier, grâce aux bons résultats d’Amazon lors du quatrième trimestre 2019, Jeff Bezos a vu sa fortune grossir soudainement de 13 milliards de dollars. Le même jour, celle de Bernard Arnault a progressé de plus d’un milliard en 24 heures.