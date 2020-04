Les producteurs de pétrole s'entendent sur une baisse de la production, sauf le Mexique

Les producteurs de pétrole réunis jeudi 9 avril se sont entendus, à l'exception du Mexique, sur une réduction en mai et juin de la production mondiale à hauteur de 10 millions de barils par jour, a annoncé vendredi l'OPEP.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont présenté jeudi 9 avril un projet de baisse de leur production de plus d'un cinquième et ont dit s'attendre à ce que d'autres pays réduisent à leur tour leur production face à la chute des prix.

Mais le groupe, désigné sous le nom d'OPEP+, a indiqué dans un communiqué publié à l'issue de discussions par visioconférence qu'un accord final sur une réduction de leur production de pétrole de 10 millions de barils par jour (bpj) dépendait des efforts du Mexique sur la question.

L'accord prévoit aussi que cette réduction passe à 8 millions de barils par jour de juillet à décembre.

La pandémie de coronavirus a déséquilibré un marché où l'offre mondiale était déjà excédentaire, et où elle l'est désormais dans des proportions rarement vues, avec les restrictions aux déplacements prises partout pour éviter la propagation de la maladie (Covid-19).

Selon l'agence d'informations financières Bloomberg, Mexico trouve excessif l'effort qui lui est réclamé, comparé à d'autres pays.

Une nouvelle réunion est prévue le 10 juin, toujours en visioconférence, «pour décider de mesures supplémentaires, autant qu'il sera nécessaire pour équilibrer le marché», indique l'AFP.

L'accord prévoit aussi un niveau de réduction de la production entre janvier 2021 et avril 2022, à 6 millions de barils par jour.