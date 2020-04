L'Arabie saoudite espère une amélioration du marché du pétrole dans les mois à venir

Dans une interview accordée à l’agence Bloomberg, le ministre saoudien du Pétrole Abdelaziz ben Salmane Al Saoud a exprimé l'espoir que, suite à l'accord de l'OPEP et ses partenaires, «la situation sur le marché pétrolier s'atténuera dans les prochains mois ou il y aura moins d'incertitude», fait savoir Bloomberg qui cite le ministre.

Le ministre a indiqué que les conditions de réduction de la production du Mexique n'étaient pas définitives pour le moment.

Il avait été annoncé plus tôt que le Mexique réduirait sa production de 100.000 barils et les États-Unis prendraient une partie des engagements mexicains et réduiraient leur production de 300.000 barils.

L’accord des pays de l’OPEP+

Les pays de l’OPEP+ sont parvenus à un accord le 12 avril sur une réduction de la production pétrolière à l’échelle mondiale de près de 13%, soit de 9,7 millions de barils par jour en mai et juin, de 7,7 millions au second semestre de 2020 et de 5,8 millions jusqu’à la fin avril 2022.

Pour rappel, les cours de l'or noir ont flanché, descendant à leurs plus bas de ces 17 à 18 dernières années durant le mois de mars. La chute a été partiellement causée par l’épidémie de Covid-19 qui n’est pas restée sans effet sur la demande sur les hydrocarbures.

En outre, l'augmentation de l'extraction par l’Arabie saoudite, découlant de l'absence d'un accord au sein de l'OPEP+, a également impacté ces fluctuations des prix du pétrole.