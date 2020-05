L’UE connaît «la plus profonde récession économique de son histoire»

En raison de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l’Union européenne fera face au cours de l’année 2020 à la plus importante récession de son histoire, a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires.

«Il est désormais évident que l’Union européenne est entrée dans la plus profonde récession économique de son histoire», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Une chute record du PIB de 7,7% en zone euro pour 2020 est attendue, d’après les évaluations de la Commission. Toutefois, dès 2021 elle devra être suivie par un rebond de 6,3%.

«La profondeur de la récession et la force de la reprise sera différente selon les pays, conditionnée à la vitesse avec laquelle ils pourront lever les mesures de confinement, l'importance dans chaque économie des services, comme le tourisme, et les ressources financières de chacun des États», selon M.Gentiloni.

Les pays pour lesquels la Commission européenne anticipe les pires récessions cette année sont la Grèce (-9,7%), l'Italie (-9,5%) et l'Espagne (-9,4%).

En 2021, ces économies devraient rebondir de 7,9%, 6,5% et 7% respectivement.

Tout comme beaucoup de pays, l’Union européenne a été contrainte d’introduire en raison de la pandémie des restrictions d’envergure touchant les domaines économique et social, dont des limitations touchant le commerce et la fermeture des frontières. Au fur et à mesure de l’amélioration de la situation, ces restrictions sont progressivement levées.