L’Allemagne exonère le Nord Stream de la directive européenne sur le gaz

L'Agence fédérale allemande des réseaux (BNA) a exonéré le Nord Stream des règles de la directive européenne sur le gaz sur le territoire allemand pour 20 ans, a fait savoir l'opérateur du gazoduc Nord Stream AG.

«Le 20 mai 2020, l'Agence fédérale des réseaux a accordé au gazoduc Nord Stream une exclusion des dispositions fondamentales de la directive sur le gaz de l’Union européenne», a déclaré le communiqué.

La dérogation s'applique à la portion du gazoduc située sur le territoire allemand (y compris les eaux territoriales du pays) et est valable pour les 20 ans suivant l'entrée en vigueur de la directive modifiée de la loi allemande sur l'énergie, soit à compter du 12 décembre 2019.

Le paiement final

Plus tôt dans la journée du 20 mai, la société allemande d’exploration et de production de pétrole et de gaz Wintershall Dea a annoncé avoir réalisé son paiement final, remplissant ainsi ses obligations financières envers le projet Nord Stream 2.

Nord Stream 2

Nord Stream 2 est le nom d’un gazoduc en devenir, long de 1.230 kilomètres, qui doit relier le littoral russe à l’Allemagne au fond de la mer Baltique. Ses deux conduites doivent passer par les eaux territoriales et les zones économiques exclusives de la Finlande, de la Suède et du Danemark.

En décembre 2019, le Congrès des États-Unis a voté des sanctions contre le Nord Stream 2 lors de l’adoption du budget Défense pour l'année fiscale 2020. Le groupe suisse Allseas, qui participait à l’installation du gazoduc, a été ainsi contraint d’arrêter ses travaux et de rappeler ses bateaux.