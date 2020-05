Les milliardaires américains ont gagné 398 milliards d’euros lors de la pandémie

Outre-Atlantique, les milliardaires ont gagné 398 milliards d’euros pendant la pandémie de Covid-19, selon le rapport conjoint de l’association Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies, publié le 21 mai.

Alors que de nombreux Américains ont perdu leur travail à cause de la pandémie, certains ont su tirer profit de la situation. Ainsi, entre le 18 mars et le 19 mai 2020, la valeur nette des 600 plus grosses fortunes américaines a augmenté de 434 milliards de dollars (398 milliards d'euros), d’après le rapport conjoint de l’association Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies, rendu public le 21 mai. En seulement deux mois, les milliardaires américains ont vu leurs capitaux bondir de 15%.

Selon le document, les cinq Américains les plus riches, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Larry Ellison, ont à eux seuls gagné 75,5 milliards de dollars (69,3 milliards d'euros). Au cours de cette même période, plus de 38 millions de leurs compatriotes ont perdu leur emploi, et plus de 16 millions ont probablement été privés de leur couverture d'assurance maladie, fournie par leur employeur, est-il indiqué dans le compte rendu.

Symbole flagrant des inégalités

«Alors que des millions de personnes risquent leur vie et leur gagne-pain en tant que travailleurs mis en première ligne, ces milliardaires bénéficient d'une économie et d'un système fiscal qui est câblé pour canaliser la richesse vers le sommet», a jugé Chuck Collins, directeur du programme sur l'inégalité à l’Institute for Policy Studies, un think tank américain.

Pour les auteurs de l'étude, la pandémie s’est avérée révélatrice des inégalités croissantes dans le pays. «La pandémie a révélé les conséquences mortelles de l’écart de richesse béant aux États-Unis, les milliardaires étant un symbole flagrant de cette inégalité économique», a estimé Frank Clemente, directeur exécutif de l’organisation Americans for Tax Fairness.

À ce jour, près de 95.000 Américains sont décédés à cause de la pandémie de Covid-19 et plus de 1,5 million ont été infectés.