Comment la pandémie a changé les fortunes des hommes les plus riches de la planète

Alors que de nombreuses entreprises ont interrompu leurs activités pendant la pandémie et les mesures de quarantaine imposées par l’épidémie de coronavirus, les fortunes des plus riches de la planète ont enregistré une hausse de 225 milliards de dollars (206 milliards d’euros), relate Forbes.

Les plus riches de la planète sont devenus encore plus riches en seulement deux mois en pleine pandémie, fait savoir Forbes. La fortune totale des 25 personnes les plus aisées a augmenté de 255 milliards de dollars (206 milliards d’euros). En conséquence, la valeur totale des actifs des 25 milliardaires sur la liste Forbes a atteint près de 1.500 milliards de dollars (1.376 milliards d'euros).

Cette période réussit à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, grâce à l'appréciation des actions de son entreprise. La fortune du milliardaire est passée de 31 milliards de dollars (28 milliards d’euros) à 86,5 milliards de dollars (79 milliards d’euros), d'après Forbes. Il arrive ainsi à la quatrième place de la liste des personnes les plus riches du monde. En avril dernier, le directeur de Facebook figurait sur la septième ligne.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui est la personne la plus riche de la planète, a gagné 29,9 milliards de dollars (28 milliards d’euros) au cours des deux derniers mois. Sa fortune totale est passée à 146,9 milliards de dollars (134 milliards d’euros).

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a vu sa fortune augmenter de 11,9 milliards de dollars (10 milliards d’euros) et a désormais 106,5 milliards de dollars (97 milliards d’euros).

Parmi les personnes les plus riches dont les fortunes ont augmenté en deux mois il y a aussi le PDG du groupe français LVMH Bernard Arnault, l’investisseur Warren Buffett, l'un des fondateurs d'Oracle Larry Allison, l'ex-dirigeant de Microsoft Steve Balmer, ainsi que l'un des fondateurs de Google Larry Page.