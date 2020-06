Poutine propose d'augmenter le taux d’impôt pour les riches afin d’aider les enfants malades

Pour les personnes qui gagnent plus de cinq millions, Vladimir Poutine a avancé l’idée d’augmenter le taux fixe de l’impôt sur le revenu sur la partie qui dépasse cette somme pour dépenser ces moyens «pour les enfants atteints de maladies rares, l'achat de médicaments, d’équipements et de matériel de réadaptation coûteux».

Vladimir Poutine a proposé de changer le taux fixe de l’impôt sur le revenu en Russie et de passer de 13 à 15% pour ceux qui gagnent plus de cinq millions de roubles (64.200 euros) par an. Il l’a annoncé ce mardi 23 juin lors de son adresse à la nation. Cette mesure pourrait être introduite à compter du 1er janvier.

Le Président a expliqué que ce taux plus élevé ne serait pas imposé à tous les revenus, mais seulement à la partie qui dépassait les cinq millions. Les recettes budgétaires supplémentaires de cette augmentation seront d'environ 60 milliards de roubles (770 M EUR) chaque année, selon les estimations évoquées par le dirigeant russe.

«Je propose de "colorer" ces fonds, comme le disent les spécialistes, pour les protéger de toute autre utilisation et de les dépenser pour les enfants atteints de maladies rares, l'achat de médicaments, d’équipements et de matériel de réadaptation coûteux, ainsi que pour des opérations de haute technologie», a-t-il précisé.

Cet argent s'ajoutera à ce qui est déjà alloué pour les soins très spécifiques et les médicaments, selon le Président.

Poutine demande d’éliminer toute bureaucratie à cet égard

Il a également demandé que toute bureaucratie soit supprimée à cet égard afin que les décisions concernant l'utilisation de cet argent soient transparentes et que la confiance soit inconditionnelle.

«Le droit moral de prendre ces décisions n'est réservé qu'aux médecins, aux personnalités publiques, aux personnes qui ont consacré toute leur vie à aider des enfants malades, à travailler dans des organisations caritatives à but non lucratif, ont prouvé leur décence par des actes, ont une autorité incontestée et une réputation irréprochable. Il faut mettre en place un tel mécanisme», a conclu Poutine.