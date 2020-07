Le déficit budgétaire des États-Unis multiplié par 100 sur fond du Covid-19

Le déficit budgétaire américain en juin 2020 s'élève à 863 milliards de dollars, une somme 100 fois plus importante qu’en juin 2019, indique le rapport du Bureau du budget du Congrès américain publié le 8 juillet. Une situation qui s’explique par des dépenses accrues et des recettes réduites à cause de la crise du Covid-19.