Le coronavirus cache une autre menace pour l’économie américaine

Une fois la pandémie de Covid-19 passée, la baisse du taux de natalité aux États-Unis jalonnera de nouveaux obstacles le chemin de l’économie américaine, rapporte l’agence de presse Bloomberg.

Naissances en forte baisse

Selon les chiffres du Guttmacher Institute cités par le groupe de médias, l’indice synthétique de fécondité aux États-Unis est passé de 2,1 à 1,7 enfant par femme ces dernières années. De plus, 34% des Américaines souhaitent reporter leurs grossesses ou avoir moins d’enfants en raison de la crise sanitaire.

Les analystes de la Brookings Institution partagent également ces sombres prévisions: d’après leurs estimations, l’année prochaine, il y aura aux États-Unis 500.000 naissances de moins que n’en attendaient les démographes.

Avec les 150.000 victimes du coronavirus dans le pays, cette baisse aura des effets à long terme sur l’économie américaine qui perdra ainsi un important nombre de consommateurs, de travailleurs et de contribuables.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus frappé par la pandémie avec plus de 4,3 millions de contaminations et près de 150.000 décès liés au Covid-19. À l’échelle mondiale, plus de 16,5 millions de personnes ont contracté la maladie et plus de 650.000 en sont décédées.