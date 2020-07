Travailleurs détachés: les nouvelles règles peuvent-elles instaurer le principe de «travail égal, salaire égal»?

«Il n'est pas question que le plan de relance se fasse avec des travailleurs détachés!», clamait Élisabeth Borne dans les colonnes des Échos le 28 juillet. La ministre du Travail plaide au contraire pour un renforcement de la formation professionnelle et des effectifs de Pôle emploi, afin que la relance de l’économie post-Covid profite aux actifs français, dont plus de six millions sont chômeurs si l’on additionne les catégories A, B et C de Pôle emploi.

Dans cette optique de rendre plus justes les conditions d’emploi des travailleurs détachés, le gouvernement indiquait le 29 juillet que la France allait appliquer à partir de jeudi, comme les autres pays membres de l'UE, les nouvelles règles européennes en la matière.

Étape importante pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs détachés : nous avons obtenu, au niveau 🇪🇺 que les travailleurs détachés reçoivent la même rémunération que les travailleurs 🇫🇷. La directive entre aujourd’hui en vigueur !

​«Travail égal, salaire égal»

Adoptée en 2018, la directive repose sur l’égalité de traitement: le principe «à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail», tandis que jusque-là, le salarié était simplement soumis au respect du salaire minimum. «Au delà de 12 mois, le droit du travail français leur sera désormais applicable dans sa quasi-totalité», précise le site spécialisé en ressources humaines Actuel RH.

«Depuis 10 ans, le recours au travail détaché en France a plus que doublé», souligne Élisabeth Borne dans le communiqué du ministère.

Avant de poursuivre: «La nature dérogatoire et temporaire de ce dispositif a, dans certains cas, été dévoyée et certains travailleurs sont accueillis dans des conditions qui ne sont pas acceptables.»

Très décriée depuis son introduction en 1996, la directive originelle sur les travailleurs détachés permettait à toute entreprise de l'UE d'envoyer temporairement ses salariés dans un autre État membre. Les conditions de travail devaient théoriquement respecter les règles en vigueur dans le pays de destination, mais la mesure était critiquée pour le «dumping social» qu’elle favoriserait en permettant de réduire le coût du travail pour l’employeur.

Au moment de la crise sanitaire s’est ajoutée une problématique supplémentaire: «Avec la fermeture des entreprises et des frontières, de nombreux salariés détachés ont été licenciés et sont restés bloqués loin de chez eux. Leur statut ne leur permettait d’avoir accès ni aux aides sociales ni même parfois aux soins», se désolait mi-juillet dans le mensuel Alternatives économiques Philippe Pochet de la Confédération européenne des syndicats.

Ainsi donc, la réforme du travail détaché entend à la fois à réduire la concurrence inégale entre les salariés des différents pays, tout en assurant de meilleurs conditions de vie aux travailleurs détachés eux-mêmes. À un détail près: les cotisations sociales du travailleur détaché demeureront celles de son pays d'origine.

Les cotisations, un «salaire différé»

Exception de taille, puisque dans le système français, les cotisations approchent parfois la moitié du salaire brut. Sa spécificité, qu’elle soit saluée par ses défenseurs ou critiquée par les tenants d’un modèle plus libéral, étant que les cotisations sociales ne sont pas un impôt ou une taxe, mais servent, par un fonctionnement assurantiel, à financer un «salaire différé». La logique du modèle, forgé dans l’après-guerre, considère que tout travailleur, quel que soit son métier ou le niveau de ses revenus, pourra être amené au cours de sa vie à tomber malade, être victime d’un accident du travail, ou a fortiori devenir âgé. Périodes lors desquelles il bénéficiera de ce «salaire différé».

c'est une tricherie a la loi du travail "travail égal salaire égal" : les travailleurs détaches sont payes moins cher en salaire brut et c'est une aubaine pour le patronat français — Gerard Filoche (@gerardfiloche) July 30, 2020

​Un type de financement particulier qui fait dire à certains syndicalistes que les nouvelles règles ne seront ni plus ni moins qu’une «tricherie»: «Les travailleurs détachés sont payés moins cher en salaire brut et c'est une aubaine pour le patronat français», s’emporte sur Twitter Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail. Les effets de la réforme pourraient donc s’avérer relativement restreints, à moins, naturellement, de convaincre les pays à bas coût de main d’œuvre de renforcer leur protection sociale, ou au contraire de baisser les cotisations françaises en les nivelant par le bas. Ce qui ne serait pas sans conséquences sur la qualité de la protection sociale.