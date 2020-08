Hausse du prix du pétrole qui surfe sur une vague d’optimisme des marchés

Les prix du pétrole étaient en hausse de 1,5% à 2% le 3 août au soir, surfant sur la vague d'optimisme général des marchés.

Les contrats à terme sur le baril de Brent ont augmenté de 1,63% à 44,23 dollars le baril. Tandis que les contrats à terme pour le pétrole brut WTI ont augmenté de 2,11% à 41,12 dollars le baril.

Malgré une recrudescence des cas de coronavirus aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, un sentiment optimiste prévaut sur les marchés mondiaux. Les dernières données sur l’état de l’économie américaine ont pu rassurer les investisseurs. L’activité industrielle a en effet atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an et demi en juillet, et ce malgré la pandémie, selon l'Institute for Supply Management (ISM).

Crainte d’une offre excédentaire

Les inquiétudes persistent néanmoins quant à une offre excédentaire, alors que le 1er août a marqué le début d’une levée des restrictions sur la production.

Face à la chute de la demande de brut, les membres de l’OPEP+ avaient accepté en avril de restreindre la production de 9,7 millions de barils par jour. Au 1er août, les producteurs étaient censés relâcher la pression à 7,7 millions de barils par jour, avant de passer à 5,8 millions de barils de janvier 2021 à avril 2022.