Une chute historique: Tesla s’écroule et perd 82 milliards de dollars en une seule journée

Tesla a subi sa plus forte chute en une séance, en perte de 21,06% à la clôture le 8 septembre, relate CNBC. Néanmoins, cette baisse ne paraît pas catastrophique, vu le fait que la valeur de l’entreprise a augmenté de plus 300% depuis le début de l’année. D’après le média, Tesla repart légèrement à la hausse avec un rebond de sa valeur boursière de 7% ce mercredi 9 septembre.

«À la guerre comme à la guerre», a tweeté Elon Musk, en français, mardi 8 septembre en réagissant aux dernières informations de la bourse.

La baisse de mardi a fait baisser la valeur boursière de l'entreprise d'environ 82 milliards de dollars pour se fixer à 307,7 milliards de dollars, poursuit CNBC. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui l’entreprise d’Elon Musk vaut plus que certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, y compris Toyota et Volkswagen.

Absente de la liste S&P 500

Fin août, Tesla a divisé ses actions à raison de cinq pour une, une démarche qui a fait grimper sa valeur dans la foulée, rappelle le média. Pourtant, après la décision de Baillie Gifford, le plus grand actionnaire extérieur de l’entreprise, de réduire sa participation dans la société de plus de 6,3% à 4,25%, la capitalisation de Tesla s’est mise à chuter.

Parmi les facteurs qui ont pu contribuer à la baisse du 8 septembre figure l’absence de Tesla sur la liste S&P 500, l’indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Alors que l'indice a décidé vendredi 4 septembre d'ajouter à sa liste le site de commerce électronique Etsy, le fabricant d'équipement de test automatique Teradyne ainsi que la société pharmaceutique Catalent, contrairement aux attentes des investisseurs, Tesla n’y a pas été inclue.