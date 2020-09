Des analystes expliquent pourquoi il vaut mieux attendre avant d’acheter un iPhone

Les ventes globales d'iPhone «ralentissent considérablement», en particulier celles des iPhone 11 et SE2, selon une enquête de Wave7 Research. En prévision de la présentation de l'iPhone 12 les acheteurs font une pause en souhaitant comparer ce nouveau smartphone à l'ancien modèle dont le prix baissera sûrement.

Les ventes d'iPhone, surtout celles des iPhone 11 et SE, «ralentissent considérablement» à la veille de la présentation de l’iPhone 12, rapporte GizmoChina en se référant à un rapport de l'agence Wave7Research.

Les analystes affirment que si les ventes de l'iPhone SE par certains opérateurs semblent bonnes, ces derniers mois la dynamique des ventes des modèles bas de gamme a ralenti: en raison de la réémergence du coronavirus, seuls 58% des magasins Apple aux États-Unis sont actuellement ouverts, contre 80% fin juin.

Une baisse des prix prévue?

L'enquête souligne également que de nombreux utilisateurs qui envisagent d'acheter un iPhone font une pause alors même qu’ils en ont les moyens. En d'autres termes, ils veulent voir à quoi ressemblera l'iPhone 12 et ensuite le comparer à l'ancien modèle

Dès que l'iPhone 12 sera présenté (ce qui est prévu pour le 15 septembre) les prix des autres téléphones Apple baisseraient notablement.

Des sources internes ont en effet révélé fin août que le prix des iPhone SE fabriqués au printemps diminuerait après l'annonce des nouveaux modèles. Selon leurs informations, un iPhone SE coûtera 349 dollars au lieu de 399 actuellement. La baisse concernerait les iPhone 11 présentés à l'automne 2019.

Les rumeurs disent qu'Apple sortira quatre iPhone 12 cette année. Cela comprend l'iPhone 12 de 5,4 pouces «budget», l'iPhone 12 Plus de 6,1 pouces, l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max de 6,8 pouces. Des rapports indiquent également que les quatre modèles utiliseront des écrans OLED et seront compatibles avec la 5G.