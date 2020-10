Le bitcoin affiche son maximum annuel suite à l’initiative de PayPal

Le cours du bictoin a affiché mercredi son maximum annuel, s’envolant même brièvement au-dessus des 13.200 dollars, soit au niveau de juillet 2019. Et si, comme le précisait Business Insider, au cours de la dernière semaine, cette fameuse cryptomonnaie a gagné 11% de sa valeur, le principal facteur de la hausse affichée depuis hier est sans doute l’initiative de PayPal.

En effet, ce service de paiement en ligne a annoncé le lancement d’un système qui permettra d’acheter, de vendre et de conserver les cryptomonnaies bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin. La conservation sera gratuite et jusqu’au 31 décembre 2020, le système ne prélèvera pas de commission lors de l’achat et la vente de ces cryptomonnaies, est-il promis.

Dès 2021, il sera possible d’utiliser les cryptomonnaies comme source de paiement.

Dans un premier temps, ce service ne sera proposé qu’aux États-Unis, mais au cours du premier semestre 2021 la compagnie envisage de sortir sur le marché international, ajoutant l’option au système de paiement Venmo.

L’annonce n’est pas restée sans effet, même pour PayPal. En 24 heures, le cours des actions de l’entreprise a augmenté de plus de 10 dollars.