Transaction record de plus d’un milliard de dollars en bitcoins

Lundi, une transaction en bitcoins pour la bagatelle de plus d’un milliard de dollars a été repérée. La commission versée est, quant à elle, inférieure à 4 dollars. Si les auteurs en sont inconnus, l’envoi est considéré comme un record.

88.857 bitcoins, soit la bagatelle de près de 1,15 milliard de dollars: la transaction, que l’on qualifie d’ores et déjà comme la plus importante jamais réalisée en bitcoins, a été conclue le lundi 26 octobre, alors que ses cours ont pris un nouvel envol depuis l’annonce faite par PayPal promettant de permettre prochainement d’acheter, vendre et conserver avec cette cryptomonnaie sur sa plateforme.

La transaction, qui semble n’avoir pas de précédent à en juger par les données qu’affiche le site blockchain.com , a été faite en deux étapes et la commission payée est inférieure à 4 dollars.

Si l’auteur de cette transaction est anonyme, selon Whale Alert, l'opération provenait d'un compte Xapo.

Le record précédent remonte à avril dernier. Alors, la crypto-bourse Bitfinex avait transféré 161.500 bitcoins pour une valeur de près de 1,1 milliard de dollars, selon les taux de change de l’époque.

Bagatelle par rapport à un envoi datant de 2011

Si les deux transaction mentionnées impressionnent par leur montant, l’envoi le plus important de bitcoins enregistrés à ce jour a eu lieu en 2011. Alors, une plateforme d'échange de bitcoins établie à Tokyo avait été témoin de l’envoi de 550.000 bitcoins. À l’époque évaluée à 1,32 millions de dollars, elleenvaudrait aujourd’hui 7 milliards.