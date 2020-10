Le bitcoin dépasse les 14.000 dollars pour la première fois en trois ans

Le cours du bitcoin a franchi la barre des 14.000 dollars pour la première fois en trois ans. L'envolée de la crypto-monnaie s'explique par plusieurs facteurs, plus particulièrement par l'intérêt des entreprises et la pire semaine du marché des valeurs américain depuis le mois de mars.

Le taux de change du bitcoin a dépassé ce samedi 31 octobre les 14.000 dollars (11.989 euros), selon CoinMarketCap, site de suivi du marché des crypto-monnaies qui calcule le prix moyen dans plus de 20 Bourses. La valeur de cette monnaie virtuelle a grimpé d'environ 300 dollars aux alentours de 11 heures (heure de Paris) pour atteindre un maximum de 14.027 dollars puis reculer brusquement jusqu'à 13.680 dollars, indique Forbes.

La dernière fois que le bitcoin avait franchi cette barre symbolique était il y a trois ans, en janvier 2018, après sa chute ayant suivi un maximum de près de 20.000 dollars. En octobre 2020, il avait augmenté d'environ 25%, la plus importante hausse mensuelle depuis avril.

Le bitcoin en hausse depuis janvier 2020

Selon Bloomberg, les pro-bitcoin estiment que sa hausse ne sera pas une nouvelle «bulle» suite aux spéculations d'investisseurs, comme cela avait été le cas il y a trois ans. En témoignent l'intérêt des entreprises pour la monnaie virtuelle, ainsi que la décision de PayPal d'ouvrir à ses utilisateurs l'accès aux crypto-monnaies. Autre fait en sa faveur: la semaine dernière la banque JP Morgan a pour la première fois décidé d'utiliser sa monnaie numérique JMP Coin pour effectuer des paiements.

Début 2020, le bitcoin coûtait moins de 8.000 dollars (6.850 euros). Sa hausse a commencé suite à l'incertitude des investisseurs face à l'aggravation du conflit entre les États-Unis et l'Iran et a continué sur fond de pandémie et de chute des marchés de valeurs et du prix de pétrole.