Que faire pour éviter l’impact de l’inflation? Un économiste répond

En tant que moyen de se prémunir contre l'inflation, il serait logique d'acquérir les devises les plus stables et les moins sujettes aux fluctuations, telles que le franc suisse, l'euro, le yen japonais et le yuan chinois, a déclaré à l'agence russe Prime le directeur exécutif de Klopenko Group, Dmitri Ivanov.

Dans ce contexte, il conseille de diviser les économies en plusieurs parties et de les conserver dans différentes devises.

«C'est ce que font toutes les banques centrales du monde, qui détiennent des fonds en monnaie nationale, en dollars, euros et autres devises, ainsi qu'en or et en argent», a-t-il indiqué.

La Russie renonce progressivement au dollar

La Russie a dernièrement augmenté ses réserves, qui ont récemment atteint un montant record de 600 milliards de dollars (environ 507 milliards d'euros), avait précédemment constaté Die Welt. Le journal relève dans ce contexte la stratégie du pays qui consiste notamment en une restructuration des réserves de change russes, avec en particulier l'abandon du dollar en faveur de l’or.