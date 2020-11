En difficulté à cause du Covid, une compagnie aérienne vend son papier toilette et ses cure-dents

La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences économiques néfastes pour de nombreuses compagnies aériennes. Confrontée à des difficultés financières, la compagnie South African Airways a pris la décision de mettre aux enchères certains de ses produits, raconte Capital se référant à Fin24.

Le groupe a ainsi mis en vente ses stocks d’alcool comme du vin, gin, whisky et brandy, ainsi que des boissons gazeuses, mais également plus de 500.000 lots de cure-dents et plus de 180.000 sacs de four. Des bagages d’équipages, des imperméables, des milliers de récipients en aluminium sont aussi disponibles.

La compagnie espère pouvoir rebondir

South African Airways est en outre prête à céder 8.000 paires de bouchons d’oreille, des mouchoirs, du papier toilette et des couverts en plastique.

Grâce aux éventuels bénéfices, la compagnie espère pouvoir rebondir. Auparavant, le groupe avait obtenu une aide exceptionnelle de 549 millions d’euros de la part du gouvernement sud-africain, selon Air Journal.