Amazon devient le troisième employeur de la planète

Avec 1,2 million de salariés, le géant américain de la distribution en ligne est désormais la troisième plus grosse entreprise du monde. D’ici 2023, la société de Jeff Bezos sera le plus gros employeur de la planète.

Avec près de 430.000 nouveaux emplois depuis le début de l’année, le groupe Amazon de Jeff Bezos est devenu la troisième plus grosse entreprise du monde, avec 1,2 million de salariés.

Seuls le géant de la distribution Walmart, avec 2,2 millions de salariés, et le groupe pétrolier chinois China National Petroleum Corporation (CNPC; 1,34 million) emploient plus de personnel aujourd’hui. Or, si Amazon maintient son rythme d’embauche actuel à 400.000 personnes par an, l’entreprise de commerce en ligne sera le plus gros employeur privé de la planète d’ici 2023.

Record de Walmart battu

Selon l’historien Nelson Lichtenstein cité par le New York Times, aucune entreprise américaine «n’a embauché autant de travailleurs aussi rapidement». Le précédent record en la matière était détenu par Walmart qui avait embauché 230.000 personnes en 2000.

En France, Amazon emploie actuellement près de 10.000 salariés. Le plus gros employeur de France, Carrefour, compte pour sa part 364.000 employés.