Saxo Bank annonce ses dix «prévisions choc» pour 2021

Comme chaque année, Saxo Bank publie au mois de décembre ses prévisions choc pour l’année prochaine. Bien qu’il ne s’agisse pas des recommandations officielles, les analystes appellent les investisseurs de ne pas sous-estimer la probabilité des événements prévus.

Voici ses dix pronostics:

Chypre accueille Amazon

Réagissant aux tensions avec plusieurs gouvernements, Amazon peut déplacer en 2021 son siège social européen à Chypre qui accueillera le géant du commerce en ligne à bras ouvert surtout après le traitement que l’Union européenne a accordé à l’île pendant la crise de la dette souveraine européenne des années 2010-2012.

La présence d’Amazon peut entraîner des changements dans la fiscalité du pays et ainsi baisser les impôts pour les sociétés et la population du pays. Mais les régulateurs européens peuvent contraindre le géant à changer ses pratiques et obliger Chypre et d’autres pays à harmoniser leurs règlementations fiscales.

Crise économique française

Perturbée par les mesures du confinement qui causent une vague de faillites de sociétés de services, l’économie de la France suscitera davantage de pessimisme chez les investisseurs quant à la rentabilité future des capitaux propres, ce qui risque de déclencher une vente massive des titres des mégabanques françaises ainsi que l’effondrement de leurs recettes nettes. Leur capitalisation boursière et leur ratio cours/valeur comptable peuvent atteindre un niveau historiquement bas.

Dans cette situation, la France n’aura pas d’autre choix que de s’adresser à l’Allemagne pour permettre à la Banque centrale européenne d’émettre suffisamment d’euros pour renflouer le système bancaire français et ainsi éviter son effondrement.

Mesures contre les fake news

Pour lutter contre la prorogation des fausses informations qui nuisent à leur crédibilité, des grands médias et des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook adopteront une série de mesures, y compris l’utilisation d’une blockchain, ou chaîne de blocs (technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle), pour assurer la distribution des informations fiables. Dans le même temps, les menaces de surveillance réglementaire seront de plus en plus présentes dans les années à venir.

Une nouvelle monnaie numérique chinoise

La Banque populaire de Chine continuera de renforcer sa politique monétaire et fiscale et lancera le Digital Currency Electronic Payment (DCEP), une version numérique du yuan basée sur la blockchain. Grâce à la traçabilité intégrée et à la surveillance, la blockchain doit diminuer les risques de fuite de capitaux ou de transferts illégaux hors du pays. Monnaie stable, le yuan continuera à rivaliser avec le dollar.

L’énergie de fusion

En 2021, l’Intelligence artificielle (IA) réussira à résoudre les complexités non linéaires de la physique des plasmas pour ainsi ouvrir une voie aux utilisations commerciales de l’énergie de fusion. Ce sera la plus grande progression technologique depuis la découverte du nucléaire.

Le réacteur de fusion SPARC, créé par Institut de technologie du Massachusetts, est un pas en avant vers un monde sans pénuries d’eau et de nourriture car l’énergie de fusion peut augmenter les volumes du dessalement et assurer le développement de l’agriculture verticale. Elle peut rendre des transports peu coûteux et contribuer aux progrès des technologies d’automatisation. Enfin, elle peut garantir à tous les pays une autonomie sur le plan de l’agriculture et de l’énergie, améliorant des conditions de vie de la population.

Dépeuplement des grandes villes

Le développement de l’automatisation et de l’IA détruiront nombre d’emplois dans de multiples secteurs, tout comme le recours au télétravail, légitimé par la pandémie. Dans ces conditions les professionnels évaluent la future surcapacité du parc immobilier urbain à au moins 100%. Les grandes villes verront l’effondrement de la valeur immobilière des bureaux ainsi que des restaurants et des boutiques destinées aux travailleurs se déplaçant régulièrement entre la ville et la banlieue.

Il s’agit du début de l’ère du revenu universel qui modifiera les comportements dans l’équilibre travail-vie privée, permettant à de nombreux jeunes de ne pas quitter les lieux où ils ont grandi. Une hausse de la criminalité et les petits appartements trop chers rendrons la vie dans les grandes villes moins attirantes.

Un fonds technologique des citoyens

Dans le contexte du déchirement du tissu social accéléré par la pandémie, la politique subira en 2021 un remaniement complet et mettra en place une nouvelle stratégie de réduction des inégalités. Saxo Bank prévoit la création d’un fonds technologique des citoyens qui visera à transférer à tout un chacun une partie de la propriété des actifs physiques. Cela permettra aux travailleurs déplacés de participer aux gains de productivité de l’ère numérique. Cette politique de «dividende de rupture» doit stimuler une énergie entrepreneuriale chez des millions de personnes libérées d’un travail répétitif ou stressant.

Effet négatif du vaccin anti-Covid

La création d’un vaccin anti-Covid peut fortement stimuler l’économie mondiale, mais la reprise post-vaccin risque de provoquer une rapide surchauffe, entraînant inflation et chômage. Au quel cas, la réserve fédérale des États-Unis laissera s’envoler les rendements des bons du Trésor et des titres de créance plus risqués. La Fed finira par relever les taux d’intérêt à longue terme, resserrant ainsi rapidement les conditions financières, ce qui tuera les entreprises les plus endettées.

Demande d’argent

Saxo Bank prévoit également une forte enchère sur les biens durables suite au déploiement rapide du vaccin anti-covid, de la liquidité excessive et de la politique de surapaisement.

L’année 2021 verra la croissance rapide de la demande d’argent pour les applications industrielles, dopant ainsi le cours de ce métal. La situation critique autour de l’offre d’argent perturbera la politique d’investissement en énergie que proposent Joe Biden et le Pacte vert européen.

Drones et Internet par satellite

De nouvelles technologies joueront un rôle clé dans l’augmentation de la productivité du secteur privé. Avec les 1.500 satellites que SpaceX veut mettre en service dès la fin 2021, la vitesse de téléchargement augmentera considérablement alors que le coût de l’Internet diminuera. Les marchés frontières et émergents, la productivité des entreprises et l’éducation, ainsi que des systèmes bancaires en tireront tous les bénéfices.

Saxo Bank prédit en outre qu’en 2021, les drones révolutionneront les systèmes de livraison et réduiront le coût de la vie en dehors des grandes villes. Leur utilisation sera bénéfique pour l’agriculture des pays sous-développés, surtout grâce aux gains de productivité qu’elle apporte.