«Accompagner les entreprises françaises intéressées par le marché russe»: prochaine création d’une nouvelle structure

Les ministres russe et français de l’Économie se sont entretenu ce 15 décembre par visioconférence, après quoi Bruno Le Maire a annoncé la formation d’une nouvelle structure en vue de «relancer les relations économiques et politiques fortes» entre les deux pays.

La France se propose de mettre en place une structure pour soutenir ses entreprises souhaitant travailler sur le marché russe, a annoncé le ministre de l’Économie et des finances du pays, Bruno Le Maire.

«Je me réjouis de ce premier échange avec mon homologue russe Maxim Rechetnikov lors du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC). L'objectif? Relancer les relations économiques et politiques fortes entre la France et la Russie, même en temps de crise.

Je me réjouis de ce premier échange avec mon homologue russe Maxim Rechetnikov lors du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC).

L'objectif ? Relancer les relations économiques et politiques fortes entre la 🇨🇵 et la 🇷🇺, même en temps de crise. pic.twitter.com/urzuK6rDY0 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 15, 2020​

Il a également annoncé la mise en place de la Cellule d'orientation Financement et Règlementation Russie (COFRR) pour les entreprises françaises intéressées par le marché russe.

C'était l'occasion d'annoncer la mise en place dès le 4 janvier 2021 de la Cellule d'orientation Financement et Règlementation Russie (COFRR) qui permettra d'accompagner les entreprises françaises intéressées par le marché russe. @businessfrance @Bpifrance @DGTresor — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 15, 2020​

Une éventuelle rencontre en 2021

Bruno Le Maire a ce mardi 15 décembre échangé par visioconférence avec le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov, les deux hommes étant co-présidents du CEFIC.

Moscou et Paris espèrent pouvoir tenir une session de cet organisme en plein format l’année prochaine en France, indique un communiqué commun des ministères russe et français concernés.