Elon Musk perd près de 9 milliards de dollars au premier jour de l’entrée de Tesla au S&P 500

La fortune d’Elon Musk a chuté le 21 décembre de 8,8 milliards de dollars (environ 7,2 milliards d’euros) en un jour, le déplaçant à la troisième place de la liste des personnes les plus riches du monde, selon le classement Forbes Real-Time. En cause: des craintes face à une nouvelle souche du Covid-19 et l’annonce d’Apple de concurrencer Tesla.