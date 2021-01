À l'ère de la pandémie, le marché des applications mobiles a le vent en poupe

Des sommets jamais atteints grâce à la pandémie: les clients de la boutique d'applications App Store ont dépensé 72,3 milliards de dollars en 2020, soit 30,3% de plus qu’en 2019. Ceux de Google Play ont déboursé 38,6 milliards de dollars. C’est TikTok qui a généré le plus de revenus en effectuant une progression annuelle de 600%.

En 2020, les dépenses de consommation sur les deux grandes boutiques d’applications en ligne, App Store pour les iPhone et Google Play sur Android, ont atteint à peu près 111 milliards de dollars, selon les données préliminaires de Sensor Tower Store Intelligence. Il s’agit d’un niveau record de consommation de jeux mobiles ainsi que des applications qui n’y sont pas liées sur fond de pandémie de Covid-19, leitmotiv de la vie quotidienne en 2020.

«Ce chiffre représente une croissance annuelle de 30,2% par rapport à 2019, lorsque les boutiques d'applications ont généré 85,2 milliards de dollars», précise un article de Sensor Tower publié le 4 janvier, avant d’expliquer qu’en 2020 les internautes «se tournaient vers leurs appareils mobiles pour l'éducation, l'emploi et le divertissement».

App Store vs Google Play

Au cours de l’année écoulée, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont dépensé sur App Store 72,3 milliards de dollars, soit 30,3% de plus qu’en 2019, est-il précisé. La progression de 30% des revenus de la boutique d'applications pour Android est elle aussi impressionnante. Pourtant, dans l’absolu, les clients de Google Play se sont avérés moins actifs et n’y ont dépensé «que» 38,6 milliards de dollars.

Le palmarès des applications

C’est l’application de partage de vidéo TikTok qui a effectué la flambée la plus vertigineuse l’année dernière sur App Store: ses revenus ont progressé de 600%, soit de 1,2 milliard de dollars. Google One, service d'abonnement offrant un stockage cloud étendu, se place en tête de liste des applications qui ont généré le plus de revenus en 2020 sur Google Play. Tinder arrive à la troisième position toutes plateformes confondues.