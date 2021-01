Flambée vertigineuse de l’action de Hyundai sur fond de négociations avec Apple

Le PDG de Hyundai et son père ont désormais deux milliards de plus. Après les informations concernant des négociations entre le constructeur automobile et Apple sur le développement d’une voiture électrique, le cours de l’action du géant sud-coréen est monté en flèche de près de 25%, relate un article de Bloomberg du 8 janvier.

Plus tôt, la société sud-coréenne avait déclaré qu’elle avait reçu des demandes de coopération technologique de la part de nombreuses entreprises, sans mentionner la marque à la pomme.

Le PDG de l’entreprise, Euisun Chung, qui a succédé à son père à la présidence du groupe en octobre dernier, se prononce activement pour le développement des technologies comme des véhicules électriques et ceux autonomes, aspirant à transformer Hyundai Motor en leader mondial dans le domaine, précise Bloomberg. Pour ce faire, le groupe dépensera plus de 55 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Deux milliards de dollars de plus

Grâce à la récente flambée du cours de l’action de Hyundai, la fortune combinée d’Euisun Chung et de son père, Mong-koo, a augmenté de près de deux milliards de dollars, à en croire le Bloomberg Billionaires Index. La fortune du fils pèse désormais 4,8 milliards de dollars et celle du père s'élève à 7,4 milliards de dollars. Ainsi, la deuxième famille la plus riche de Corée du Sud l'est devenue davantage. Les deux hommes détiennent directement environ 8% de Hyundai Motor, fait savoir le média économique.